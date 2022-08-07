За "ПСЖ" дебютировал самый молодой игрок в истории клуба

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За "ПСЖ" дебютировал самый молодой игрок в истории клуба

16-летний Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории "ПСЖ".

Полузащитник впервые сыграл за парижский клуб в официальном матче, выйдя на замену на 82-й минуте матча 1-го тура Лиги 1 с "Клермоном" (5:0). 

На момент выхода на поле ему было 16 лет 151 день. 

Интересно, что в 2022 году Заир-Эмери выиграл чемпионат Европы для игроков до 17 лет вместе со сборной Франции. В пяти играх турнира он забил два гола.

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