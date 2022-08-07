За "ПСЖ" дебютировал самый молодой игрок в истории клуба
16-летний Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории "ПСЖ".
Полузащитник впервые сыграл за парижский клуб в официальном матче, выйдя на замену на 82-й минуте матча 1-го тура Лиги 1 с "Клермоном" (5:0).
На момент выхода на поле ему было 16 лет 151 день.
Интересно, что в 2022 году Заир-Эмери выиграл чемпионат Европы для игроков до 17 лет вместе со сборной Франции. В пяти играх турнира он забил два гола.
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|Команда
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|О
|1
|ПСЖ
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|Марсель
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|3
|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13