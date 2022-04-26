За Мбаппе голосовали на выборах президента Франции
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил 10 голосов во втором туре выборов президента Франции, сообщает L’Est Républicain.
По сведениям источника, за футболиста проголосовали в небольшой коммуне Тальне. Голоса не учитывались при подсчете, так как Мбаппе не был кандидатом на пост президента. Победил на выборах действующий президент Эммануэль Макрон.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|2
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13