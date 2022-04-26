За Мбаппе голосовали на выборах президента Франции

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За Мбаппе голосовали на выборах президента Франции

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил 10 голосов во втором туре выборов президента Франции, сообщает L’Est Républicain.

По сведениям источника, за футболиста проголосовали в небольшой коммуне Тальне. Голоса не учитывались при подсчете, так как Мбаппе не был кандидатом на пост президента. Победил на выборах действующий президент Эммануэль Макрон.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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