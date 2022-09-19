"Ювентус" заплатит Аллегри десятки миллионов в случае увольнения

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"Ювентус" заплатит Аллегри десятки миллионов в случае увольнения

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Туринскому "Ювентусу" придется заплатить 36 миллионов евро главному тренеру Массимилиано Аллегри в случае его увольнения, сообщает Calcio e Finanza.

По сведениям источника, данная сумма состоит из зарплаты тренера по контракту, который действует до лета 2025 года, с учетом налогов.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может отправить специалиста в отставку из-за серии неудовлетворительных результатов. 

Напомним, что туринский клуб с учетом Лиги чемпионов не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд.

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