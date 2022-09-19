"Ювентус" заплатит Аллегри десятки миллионов в случае увольнения
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
Туринскому "Ювентусу" придется заплатить 36 миллионов евро главному тренеру Массимилиано Аллегри в случае его увольнения, сообщает Calcio e Finanza.
По сведениям источника, данная сумма состоит из зарплаты тренера по контракту, который действует до лета 2025 года, с учетом налогов.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" может отправить специалиста в отставку из-за серии неудовлетворительных результатов.
Напомним, что туринский клуб с учетом Лиги чемпионов не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17