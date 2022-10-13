"Ювентус" закрылся на базе после поражения от "Маккаби" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

"Ювентус" довольно необычным способом отреагировал на поражение в Лиге чемпионов от "Маккаби" (0:2) в 4-м туре группового этапа.

По данным местной прессы, команда в полном составе вернулась на базу в Континассе, где будет готовиться к следующему матчу.

На базе расположен клубный отель, в котором будут проживать футболисты.

Напомним, что следующий матч туринцы сыграют 15 октября против "Торино" в рамках чемпионата Италии.

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