"Ювентус" выкупил трансфер Кьезы

Фото: твиттер Федерико Кьезы/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" выкупил трансфер нападающего флорентийской "Фиорентины" Федерико Кьезы.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро и она может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Ранее "Ювентус" арендовал форварда также за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Кьеза провел за "Ювентус" 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В настоящее время он восстанавливается после тяжелой травмы.

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