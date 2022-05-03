"Ювентус" выкупил трансфер Кьезы

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"Ювентус" выкупил трансфер Кьезы

Фото: твиттер Федерико Кьезы/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" выкупил трансфер нападающего флорентийской "Фиорентины" Федерико Кьезы.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро и она может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Ранее "Ювентус" арендовал форварда также за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Кьеза провел за "Ювентус" 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В настоящее время он восстанавливается после тяжелой травмы.

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