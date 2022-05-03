"Ювентус" выкупил трансфер Кьезы
Фото: твиттер Федерико Кьезы/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" выкупил трансфер нападающего флорентийской "Фиорентины" Федерико Кьезы.
Сумма трансфера составила 40 миллионов евро и она может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Ранее "Ювентус" арендовал форварда также за 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Кьеза провел за "Ювентус" 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В настоящее время он восстанавливается после тяжелой травмы.
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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