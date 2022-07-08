"Ювентус" выиграл борьбу у "Барселоны" за 17-летнего вундеркинда

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"Ювентус" выиграл борьбу у "Барселоны" за 17-летнего вундеркинда

Фото: сайт болельщиков "Ювентуса"/Автор неизвестен

17-летний Кенан Йылдыз, покинувший "Баварию" по истечении контракта, перейдет в "Ювентус".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка уже практически состоялась.

Также известно, что молодого таланта хотела подписать "Барселона".

В минувшем сезоне футболист выступал за юношеские команды "Баварии" до 17 и 19 лет. 

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