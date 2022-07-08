"Ювентус" выиграл борьбу у "Барселоны" за 17-летнего вундеркинда
Фото: сайт болельщиков "Ювентуса"/Автор неизвестен
17-летний Кенан Йылдыз, покинувший "Баварию" по истечении контракта, перейдет в "Ювентус".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка уже практически состоялась.
Также известно, что молодого таланта хотела подписать "Барселона".
В минувшем сезоне футболист выступал за юношеские команды "Баварии" до 17 и 19 лет.
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
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|Падерборн
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