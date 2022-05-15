"Ювентус" выбрал нового капитана из-за предстоящего ухода Кьеллини и Дибалы
Фото: твиттер Леонардо Бонуччи/Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что новым капитаном команды станет защитник Леонардо Бонуччи.
"16 мая мы проведем последний домашний матч, который станет прощальной вечеринкой для Кьеллини и Дибалы. У них разный путь дальше. Кьеллини покинет "Ювентус" после 17 лет в клубе и получит новый опыт в МЛС. Карьера Дибалы еще впереди, у него будет просто новый шаг. Что касается нового капитана, то согласно иерархии им станет Бонуччи", - приводит слова Аллегри Tuttosport.
Напомним, что Кьеллини и Дибала покинут "Ювентус" на правах свободных агентов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17