"Ювентус" выбрал нового капитана из-за предстоящего ухода Кьеллини и Дибалы

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"Ювентус" выбрал нового капитана из-за предстоящего ухода Кьеллини и Дибалы

Фото: твиттер Леонардо Бонуччи/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что новым капитаном команды станет защитник Леонардо Бонуччи.

"16 мая мы проведем последний домашний матч, который станет прощальной вечеринкой для Кьеллини и Дибалы. У них разный путь дальше. Кьеллини покинет "Ювентус" после 17 лет в клубе и получит новый опыт в МЛС. Карьера Дибалы еще впереди, у него будет просто новый шаг. Что касается нового капитана, то согласно иерархии им станет Бонуччи", - приводит слова Аллегри Tuttosport.

Напомним, что Кьеллини и Дибала покинут "Ювентус" на правах свободных агентов.

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