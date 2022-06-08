"Ювентус" вступил в борьбу за украинского суперталанта

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, основной целью "Юве" пока что является полузащитник "Сассуоло" Доменико Берарди.

Ранее сообщалось, что Мудрик близок к переходу в "Байер".

В прошедшем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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