"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса

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"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредесу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб изначально предлагал включить в сделку форварда Мойсе Кина, но получил отказ. ПСЖ требует за игрока 30 миллионов евро, поэтому "Юве" придется продать кого-то из своих футболистов, чтобы получить средства на трансфер Паредеса. Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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