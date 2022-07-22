"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса
Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредесу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб изначально предлагал включить в сделку форварда Мойсе Кина, но получил отказ. ПСЖ требует за игрока 30 миллионов евро, поэтому "Юве" придется продать кого-то из своих футболистов, чтобы получить средства на трансфер Паредеса. Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Ювентус" купил лучшего защитника Серии А. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Барселона" отказалась от трансфера Кунде
-
"Рома" нацелилась на воспитанника ПСЖ
-
Рэмзи получит миллионы за разрыв контракта с "Ювентусом"
-
"Ливерпуль" не смог купить таланта "Боруссии" Дортмунд
-
Каземиро хочет видеть Неймара в "Реале"
-
"Порту" купил бразильского таланта
-
"Зенит" одержал крупную победу в РПЛ
-
Алексис Санчес может перейти в португальский топ-клуб
-
"Шахтер" упустил победу над немецким клубом
-
"Интер" поставил Лукаку жесткое требование
-
Ла Лига требует расторгнуть контракт Мбаппе с ПСЖ
-
Педро Роша вернется в "Спартак"
-
Зинченко красиво попрощался с "Манчестер Сити"
-
Зинченко перешел в "Арсенал"
-
"Ювентус" вступил в борьбу за Паредеса
-
Шиманьски перешел из "Динамо" в голландский топ-клуб
-
"Барселона" договорилась с опытным испанским защитником
-
Лэмпард попросил "Эвертон" купить хавбека сборной Бельгии
-
"Фиорентина" Кокорина купила бразильца из "Шахтера"
-
"Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17