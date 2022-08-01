"Ювентус" вступил в борьбу за лидера "Лиона"

Фото: твиттер Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Ювентус" стал очередным претендентом на бразильского полузащитника "Лиона" Лукаса Пакета, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Арсенал" и "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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