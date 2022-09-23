"Ювентус" вступил в борьбу за Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" и сборной Франции Антуану Гризманну, который выступает за "Атлетико" на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Ранее сообщалось, что "Атлетико" хочет выкупить трансфер форварда, но отказывается платить требуемые 40 миллионов евро.

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