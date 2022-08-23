"Ювентус" все же подпишет Милика

Фото: инстаграм Аркадиуша Милика/Автор неизвестен

Нападающий "Марселя" Аркадиуш Милик до конца лета перейдет в "Ювентус".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб согласовал сделку о переходе 28-летнего футболиста на правах аренды. Также у туринцев будет право выкупа игрока за 8 млн.

В нынешнем сезоне форвард сборной Польши принял участие в двух матчах французской Лиги, не отметившись результативными действиями.

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