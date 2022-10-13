"Ювентус" вновь теряет Ди Марию

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностирована травма задней поверхности бедра. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Это повреждение он получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с хайфским "Маккаби" (0:2).

В нынешнем сезоне 34-летний Ди Мария провел за "Ювентус" семь матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Названа причина, почему "Ювентус" не увольняет Аллегри. | https://dailysports.net