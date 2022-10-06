"Ювентус" уверенно победил "Маккаби" из Хайфы

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"Ювентус" уверенно победил "Маккаби" из Хайфы

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" на своем поле победил хайфский "Маккаби" со счетом 3:1.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Адриена Рабьо и гол Душана Влаховича. У гостей отличился Дин Давид.

"Ювентус" Италия – "Маккаби" Хайфа Израиль - 3:1 (1:0)
Голы: Рабьо, 35 - 1:0, Влахович, 50 - 2:0, Давид, 75 - 2:1, Рабьо, 83 - 3:1

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Де Шильо (Алекс Сандро, 46), Паредес (Миретти, 85), Рабьо, Маккенни, Куадрадо (Бонуччи, 67), Ди Мария, Костич (Локателли, 66), Влахович (Кин, 73).

"Маккаби": Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Сек, Корню (Хазиза, 60), Шери, Абу-Фани (Лави, 72), Аль-Фаз (Рукавица, 84), Тшибота (Ацили, 60), Пьерро (Давид, 72).

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