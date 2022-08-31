"Ювентус" усилился основным хавбеком ПСЖ

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба туринского "Ювентуса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника парижского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредеса.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с обязательством последующего выкупа, но с определенными условиями.

28-летний Паредес выступал за ПСЖ с 2019 года. Всего он провел за клуб 117 матчей, забил три гола и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Боку Хуниорс", "Кьево", "Рому", "Эмполи" и "Зенит". За сборную Аргентины сыграл 44 матча и забил четыре гола.

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