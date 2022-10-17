"Ювентус" теряет основного защитника

Фото: инстаграм Глейсона Бремера/Автор неизвестен

Бразильский защитник туринского "Ювентуса" Глейсон Бремер выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение подколенного левой ноги. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Травму он получил в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0).

В нынешнем сезоне 25-летний Бремер провел за "Ювентус" 13 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Погба близок к возвращению после травмы. | https://dailysports.net