"Ювентус" теряет основного защитника
Фото: инстаграм Глейсона Бремера/Автор неизвестен
Бразильский защитник туринского "Ювентуса" Глейсон Бремер выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
У футболиста диагностировано повреждение подколенного левой ноги. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Травму он получил в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0).
В нынешнем сезоне 25-летний Бремер провел за "Ювентус" 13 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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|26
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|26
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
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|СПАЛ
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