"Ювентус" теряет основного вратаря перед стартом сезона
Фото: твиттер Войцеха Щесны/Автор неизвестен
Польский нападающий туринского "Ювентус" Войцех Щесны выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
У футболиста диагностировано повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления голкипера составят около трех недель.
Таким образом, поляк пропустит матчи чемпионата Италии с "Сассуоло", "Сампдорией" и "Ромой".
В прошлом сезоне 32-летний Щесны провел за "Ювентус" 40 матчей во всех турнирах и пропустил 39 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Милан
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|9
|Парма
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
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|Сассуоло
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