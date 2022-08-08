"Ювентус" теряет основного вратаря перед стартом сезона

Фото: твиттер Войцеха Щесны/Автор неизвестен

Польский нападающий туринского "Ювентус" Войцех Щесны выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления голкипера составят около трех недель.

Таким образом, поляк пропустит матчи чемпионата Италии с "Сассуоло", "Сампдорией" и "Ромой".

В прошлом сезоне 32-летний Щесны провел за "Ювентус" 40 матчей во всех турнирах и пропустил 39 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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