"Ювентус" теряет Ди Марию

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"Ювентус" теряет Ди Марию

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский форвард туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления могут составить около двух недель. Таким образом, аргентинец пропустит матч Серии А с "Сампдорией" (22 августа).

В нынешнем сезоне 34-летний Ди Мария провел за "Ювентус" один матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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