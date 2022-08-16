"Ювентус" теряет Ди Марию
Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский форвард туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
У футболиста диагностировано повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления могут составить около двух недель. Таким образом, аргентинец пропустит матч Серии А с "Сампдорией" (22 августа).
В нынешнем сезоне 34-летний Ди Мария провел за "Ювентус" один матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17