"Ювентус" согласовал трансфер итальянского таланта

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"Ювентус" согласовал трансфер итальянского таланта

Фото: твиттер Томмазо Манчини/Автор неизвестен

Полузащитник "Виченцы" Томмазо Манчини перейдет в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, туринский клуб согласовал переход футболиста за два миллиона евро плюс бонусы. В борьбе за талантливого хавбека "Юве" опередил "Милан".

18-летний Манчини выступает за "Виченцу" с 2020 года, провел за клуб 15 матчей и не отметился результативными действиями. Сыграл семь матчей за юношескую сборную Италии U19 и забил один гол.

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