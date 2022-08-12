"Ювентус" согласовал контракт с хавбеком "ПСЖ"

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"Ювентус" согласовал контракт с хавбеком "ПСЖ"

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

"Ювентус" находится на финальной стадии завершения трансфера хавбека "ПСЖ" Леандро Паредеса.

Туринский клуб уже согласовал условия контракта с 28-летним полузащитником, о чем сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Теперь футболист ожидает, когда клубы договорятся между собой о формуле сделки и сумме компенсации.

В прошлом сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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