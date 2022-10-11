"Ювентус" сенсационно проиграл матч Лиги чемпионов в Израиле
Фото: твиттер хайфского "Маккаби"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов хайфский "Маккаби" на своем поле обыграл туринский "Ювентус" со счетом 2:0.
Победу израильскому клубу принес дубль Омера Ацили.
"Маккаби" Хайфа Израиль – "Ювентус" Италия - 2:0 (2:0)
Голы: Ацили, 7 - 1:0, Ацили, 42 - 2:0
"Маккаби": Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Корню (Менахем, 71), Шери, Лави, Аль-Фаз (Тшибота, 86), Ацили (Сек, 66), Давид (Абу-Фани, 72), Пьерро (Рукавица, 86).
"Ювентус": Щесны, Данило (Кин, 68), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро (Соуле, 74), Маккенни (Костич, 46), Куадрадо, Паредес (Локателли, 46), Рабьо, Ди Мария (Милик, 24), Влахович.
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