"Ювентус" решил не продлевать контракты с двумя защитниками

Теги хуан куадрадоалекс сандроювентус

"Ювентус" решил не продлевать контракты с двумя защитниками

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

"Ювентус" не собирается продлевать контракты с защитниками команды Алексом Сандро и Хуаном Куадрадо.

Таким образом, оба футболиста смогут уйти из туринского клуба летом в качестве свободных агентов.

Кроме того, близок к смене клуба и французский хавбек Адриан Рабьо.

Напомним, что 31 бразилец Сандр играет на позиции левого защитника, в то время как 34-летний колумбиец Куадрадо закрывает правую бровку.

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