"Ювентус" расстался с еще одним топ-игроком

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"Ювентус" расстался с еще одним топ-игроком

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ювентуса" на официальном сайте объявила о расставании с испанским нападающим Альваро Моратой

Руководство туринского клуба приняло решение не выкупа трансфер форварда, который принадлежит "Атлетико".

Ранее "Юве" расстался с форвардом Федерико Бернардески и нападающим Пауло Дибалой.

В минувшем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

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