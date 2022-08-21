"Ювентус" рассматривает два варианта в качестве альтернативы Депаю

Фото: твиттер Аркадиуша Милика/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к австрийскому нападающему "Болоньи" Марко Арнаутовичу и польскому форварду "Марселя" Аркадиушу Милику, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает данных футболистов в качестве альтернативы голландскому нападающему "Барселоны" Мемфису Депаю, с которым не удается договориться по размеру зарплаты.

В нынешнем сезоне 33-летний Арнаутович провел два матча и забил один гол. 28-летний Милик принял участие в двух поединках и не отметился результативными действиями.

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