"Ювентус" рассматривает два варианта на замену Кьеллини

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"Ювентус" рассматривает два варианта на замену Кьеллини

Фото: твиттер Габриэла Магальяэса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" приступил к поиску защитника, который заменит Джорджо Кьеллини, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуры Габриэла Магальяэса ("Арсенал") и Калиду Кулибали ("Наполи").

В нынешнем сезоне 24-летний Габриэл провел за "Арсенал" 38 матчей и забил четыре гола. На счету 30-летнего Кулибали три забитых мяча и две голевые передачи в 33 поединках за "Наполи".

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