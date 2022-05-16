"Ювентус" провел переговоры с Погба

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"Ювентус" провел переговоры с Погба

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" ведет переговоры с французским полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба провело встречу с представителями хавбека. Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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