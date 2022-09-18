"Ювентус" проиграл худшей команде Серии А

Фото: твиттер "Монцы"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде проиграл "Монце" со счетом 0:1.

Единственный гол забил Кристиан Гюткьяер. Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Анхеля Ди Марии.

"Монца", набрав четыре очка, поднялась с 20-го на 18-е место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 10 очками остался на восьмой позиции.

"Монца" – "Ювентус" - 1:0 (0:0)

Гол: Гюткьяер, 74 - 1:0

"Монца": Ди Грегорио, Мари, Иццо, Марлон (Кальдирола, 55), Карлос Аугусто (Биринделли, 85), Сенси (Барберис, 54), Пессина, Ровелла, Чурриа, Капрари (Кольпани, 70), Мота (Гюткьяер, 55).

"Ювентус": Перин, Де Шильо (Соуле, 86), Бремер, Гатти, Данило, Паредес, Маккенни, Миретти (Фаджоли, 86), Ди Мария, Костич (Кин, 78), Влахович.

Удаление: Ди Мария (40).

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