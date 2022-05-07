"Ювентус" проиграл аутсайдеру Серии А

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"Ювентус" проиграл аутсайдеру Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде проиграл "Дженоа" со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Альберта Гудмундссона и Доменико Кришито. В составе туринцев отличился Пауло Дибала.

"Дженоа", набрав 28 очков, остался в зоне вылета, но вышел на 18-е место в турнирной таблице. "Ювентус" с 69 очками остался на четвертой позиции.

"Дженоа" – "Ювентус" - 2:1 (0:0)
Голы: Дибала, 48 - 0:1, Гудмундссон, 87 - 1:1, Кришито, 90+6 (с пенальти) - 2:1

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Бани, Эстигор, Кришито, Бадель, Гальдамес (Френдруп, 46), Амири, Мелегони (Экубан, 59), Портанова (Йебоа, 58), Дестро (Гудмундссон, 68).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Рабьо, Артур (Закария, 60), Миретти (Бернардески, 74), Куадрадо (Алекс Сандро, 60), Дибала (Аке, 80), Кин, Влахович (Мората, 74).

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