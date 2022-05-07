"Ювентус" проиграл аутсайдеру Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде проиграл "Дженоа" со счетом 1:2.
Победу хозяевам принесли голы Альберта Гудмундссона и Доменико Кришито. В составе туринцев отличился Пауло Дибала.
"Дженоа", набрав 28 очков, остался в зоне вылета, но вышел на 18-е место в турнирной таблице. "Ювентус" с 69 очками остался на четвертой позиции.
"Дженоа" – "Ювентус" - 2:1 (0:0)
Голы: Дибала, 48 - 0:1, Гудмундссон, 87 - 1:1, Кришито, 90+6 (с пенальти) - 2:1
"Дженоа": Сиригу, Хефти, Бани, Эстигор, Кришито, Бадель, Гальдамес (Френдруп, 46), Амири, Мелегони (Экубан, 59), Портанова (Йебоа, 58), Дестро (Гудмундссон, 68).
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Рабьо, Артур (Закария, 60), Миретти (Бернардески, 74), Куадрадо (Алекс Сандро, 60), Дибала (Аке, 80), Кин, Влахович (Мората, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17