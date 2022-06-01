"Ювентус" продлит контракт с Де Шильо
Фото: инстаграм Де Шильо\Автор неизвестен
Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо остается в клубе. Как пишет журналист Николо Скира, футболист договорился с туринским клубом о новом контракте.
По информации итальянского инсайдера, контракт футболиста будет рассчитан до 2025 года, а зарплата защитника составит 1,7 миллиона евро.
По ходу сезона была информация о том, что 29-летний игрок согласился на понижение зарплата ради сохранения места в клубе. По текущему соглашению итальянец зарабатывает 2,7 млн евро.
В прошлом сезоне Де Шильо провел 29 матчей во всех соревнованиях, забил один мяч и сделал три голевые передачи.
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|Болонья
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|Кальяри
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|32
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|Сассуоло
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|27
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|Дженоа
|26
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