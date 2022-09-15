"Ювентус" принял решение по Аллегри после провального старта сезона

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

"Ювентус" в ближайшее время не будет увольнять Массимилиано Аллегри с поста тренера.

По данным Sky Sport Italia, слухи о возможном увольнении тренера после поражения от "Бенфики" (1:2) в Лиге чемпионов оказались вымыслом.

При этом боссы клуба действительно разочарованы и обеспокоены результатами команды.

"Ювентус" потерпел два поражения на старте розыгрыша Лиги чемпионов, а в чемпионате Италии выиграл два матча из шести.

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