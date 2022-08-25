"Ювентус" предпринял последнюю попытку подписать Депая

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"Ювентус" предпринял последнюю попытку подписать Депая

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Ювентус" подготовил очередное предложение форварду "Барселоны" Мемфису Депаю.

По сведениям Sport Mediaset, сейчас итальянский клуб также ведет переговоры с форвардом "Марселя" Аркадиушем Миликом, но перед тем, как оформить документы, попытаются подписать голландца еще раз.

В то же время в "Ювентусе" считают чрезмерно завышенными запросы по зарплате футболиста.

Нидерландец хочет получать за сезон около 10 млн евро с учетом бонусов, в то время как итальянский клуб готов платить вдвое меньше.

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