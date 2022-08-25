"Ювентус" предпринял последнюю попытку подписать Депая
Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен
"Ювентус" подготовил очередное предложение форварду "Барселоны" Мемфису Депаю.
По сведениям Sport Mediaset, сейчас итальянский клуб также ведет переговоры с форвардом "Марселя" Аркадиушем Миликом, но перед тем, как оформить документы, попытаются подписать голландца еще раз.
В то же время в "Ювентусе" считают чрезмерно завышенными запросы по зарплате футболиста.
Нидерландец хочет получать за сезон около 10 млн евро с учетом бонусов, в то время как итальянский клуб готов платить вдвое меньше.
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|Команда
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14