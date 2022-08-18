"Ювентус" предложил "МЮ" американского хавбека

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"Ювентус" предложил "МЮ" американского хавбека

Фото: твиттер Уэстона Маккенни/Автор неизвестен

"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" купить американского полузащитника Уэстона Маккенни, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, итальянский клуб надеется таким образом получить средства на покупку аргентинского хавбека ПСЖ Леандро Паредеса. Впрочем, уход американца маловероятен, так как на него рассчитывает главный тренер клуба Массимилиано Аллегри.

В прошлом сезоне 23-летний Маккенни провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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