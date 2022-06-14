"Ювентус" предложил 10 миллионов евро за бразильца из "Шахтера"

Теги ювентусшахтер донецкдавид нерестрансферы

"Ювентус" предложил 10 миллионов евро за бразильца из "Шахтера"

Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" хочет купить бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Давида Нереса, сообщает Blasting News.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро. Впрочем, "Шахтер" хочет получить за игрока 15 миллионов. Бразильцем также интересуется "Бенфика".

25-летний Нерес перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Аякса" за 12 миллионов евро. За украинский клуб он не провел ни одного официального матча.

Не пропустите: "Ювентус" близок к покупке хавбека сборной Хорватии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль"

Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов