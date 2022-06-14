"Ювентус" предложил 10 миллионов евро за бразильца из "Шахтера"
Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" хочет купить бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Давида Нереса, сообщает Blasting News.
По сведениям источника, итальянский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро. Впрочем, "Шахтер" хочет получить за игрока 15 миллионов. Бразильцем также интересуется "Бенфика".
25-летний Нерес перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Аякса" за 12 миллионов евро. За украинский клуб он не провел ни одного официального матча.
Не пропустите: "Ювентус" близок к покупке хавбека сборной Хорватии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" предложил 10 миллионов евро за бразильца из "Шахтера"
-
"Бавария" может перехватить трансферную цель "Челси"
-
Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль"
-
Шотландия разгромила Армению в Лиге наций
-
Лунин может остаться в "Реале"
-
"Челси" может купить вратаря "Лацио"
-
Суарес хочет перейти в "Ювентус"
-
Легендарный Йон-Даль Томассон возглавил английский клуб
-
Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из "Базеля"
-
Матич перешел в "Рому"
-
Ещенко покинул "Спартак"
-
В "Спартаке" подшутили на тему бойкота матча за Суперкубок России
-
"Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов
-
В "Баварии" назвали стоимость Левандовски
-
Расписание матчей Лиги наций на 14 июня
-
Появились новые детали возможного трансфера Зинченко в "Барселону"
-
На ЧМ-2022 могут внедрить полуавтоматическую технологию VAR
-
Дзюба провел тренировку по MMA с известным тренером
-
"Бавария" согласовала с "Ливерпулем" цену Мане
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17