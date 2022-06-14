"Ювентус" предложил 10 миллионов евро за бразильца из "Шахтера"

Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" хочет купить бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Давида Нереса, сообщает Blasting News.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро. Впрочем, "Шахтер" хочет получить за игрока 15 миллионов. Бразильцем также интересуется "Бенфика".

25-летний Нерес перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Аякса" за 12 миллионов евро. За украинский клуб он не провел ни одного официального матча.

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