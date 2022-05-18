"Ювентус" попытается сбить цену на Морату

Фото: твиттер Мораты\Автор неизвестен

Будущее испанского нападающего "Атлетико Мадрид" Альваро Мораты, выступающего на правах аренды за "Ювентус", остается неопределенным.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, туринский клуб готов сделать последнее предложение о выкупе испанца в размере 15+5 миллионов евро.

По информации источника, "Атлетико" заинтересован в том, чтобы продать Морату, так как его контракт истекает в 2023 году, а главный тренер команды Диего Симеоне не видит его в своем составе.

Напомним, что в арендном соглашении прописана сумма выкупа в размере 35 миллионов евро.

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