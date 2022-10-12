"Ювентус" попрощается с двумя звездными футболистами

Теги хуан куадрадоалекс сандроювентус

"Ювентус" попрощается с двумя звездными футболистами

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Защитники Хуан Куадрадо и Алекс Сандро по окончании сезона покинут "Ювентус".

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, итальянский клуб не будет продлевать контракты с игроками. Оба соглашения истекают летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Куадрадо провёл 8 встреч, не отметившись какими-либо результативными действиями.

В то же время Сандро принял участие в 8 играх, отдав один результативный ассист. 

Не пропустите: "Реал" определился с заменой Анчелотти. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов