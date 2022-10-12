"Ювентус" попрощается с двумя звездными футболистами

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Защитники Хуан Куадрадо и Алекс Сандро по окончании сезона покинут "Ювентус".

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, итальянский клуб не будет продлевать контракты с игроками. Оба соглашения истекают летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Куадрадо провёл 8 встреч, не отметившись какими-либо результативными действиями.

В то же время Сандро принял участие в 8 играх, отдав один результативный ассист.

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