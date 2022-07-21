"Ювентус" показал новую гостевую форму

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" показал поклонникам комплект гостевой формы на сезон-2022/2023.

Форма выполнена в черном цвете, а узор отсылает к ДНК клуба, сообщили в пресс-службе "Ювентуса".

При этом с футболок исчезли разноцветные полоски, которые были в комплекте прошлого сезона.

"Символ магии отражает историю клуба, образ звезды выткан на всех футболках этого "Ювентуса" сезона", — говорится на сайте клуба.

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