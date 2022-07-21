"Ювентус" показал новую гостевую форму
Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" показал поклонникам комплект гостевой формы на сезон-2022/2023.
Форма выполнена в черном цвете, а узор отсылает к ДНК клуба, сообщили в пресс-службе "Ювентуса".
При этом с футболок исчезли разноцветные полоски, которые были в комплекте прошлого сезона.
"Символ магии отражает историю клуба, образ звезды выткан на всех футболках этого "Ювентуса" сезона", — говорится на сайте клуба.
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|Команда
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|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17