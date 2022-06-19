"Ювентус" пока не может согласовать трансфер лидера "Айнтрахта"

Фото: твиттер Филипа Костича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" продолжает переговоры о приобретении хорватского полузащитника франкфуртского "Айнтрахта" Филипа Костича, сообщает журналист Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил за футболиста 12 миллионов евро, но немцы хотят получить 20 миллионов. Есть вероятность, что клубы договорятся на сумме 17-18 миллионов. При этом "Юве" уже согласовал с хавбеком условия личного контракта.

В минувшем сезоне 29-летний Костич провел за "Айнтрахт" 43 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" отказался от Мораты. | https://dailysports.net