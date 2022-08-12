"Ювентус" подписал Костича

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

"Ювентус" завершил трансфер вингера "Айнтрахта" Филипа Костича.

Сербский футболист подписал контракт с итальянским клубом сроком до 2026 года.

За футболиста "Ювентус" заплатит 12+3 млн евро.

Костич выступал за "Айнтрахт" с 2018 года. За это время он провел 171 матч за клуб, в которых забил 33 гола и отдал 64 результативные передачи.

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