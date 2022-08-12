"Ювентус" подписал Костича

Теги филип костичювентусайнтрахт франкфурт

"Ювентус" подписал Костича

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

"Ювентус" завершил трансфер вингера "Айнтрахта" Филипа Костича.

Сербский футболист подписал контракт с итальянским клубом сроком до 2026 года.

За футболиста "Ювентус" заплатит 12+3 млн евро.

Костич выступал за "Айнтрахт" с 2018 года. За это время он провел 171 матч за клуб, в которых забил 33 гола и отдал 64 результативные передачи. 

Не пропустите: "Ливерпуль" продлил 19-летнего таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов