"Ювентус" перевел Рабьо в молодежную команду

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"Ювентус" перевел Рабьо в молодежную команду

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо переведен в молодежную команду туринского клуба, сообщает Tutto Mercato.

По сведениям источника, тренерский штаб клуб не рассчитывает на футболиста, поэтому он не был включен в состав команды во время американского турне. "Юве" готов продать игрока за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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