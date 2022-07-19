"Ювентус" перехватил у "Интера" лучшего защитника Серии А
Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен
"Ювентус" договорился о переходе бразильского защитника "Торино" Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, туринский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. В составе "Юве" бразилец заменит голландского защитника Маттейса де Лигта, который перешел в "Баварию". В борьбе за Бремера туринцы опередили "Интер", который предлагал за него 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне 25-летний Бремер был признан лучшим защитником Серии А. Он провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17