"Ювентус" перехватил у "Интера" лучшего защитника Серии А

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"Ювентус" перехватил у "Интера" лучшего защитника Серии А

Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен

"Ювентус" договорился о переходе бразильского защитника "Торино" Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. В составе "Юве" бразилец заменит голландского защитника Маттейса де Лигта, который перешел в "Баварию". В борьбе за Бремера туринцы опередили "Интер", который предлагал за него 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Бремер был признан лучшим защитником Серии А. Он провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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