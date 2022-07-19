"Ювентус" перехватил у "Интера" лучшего защитника Серии А

Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен

"Ювентус" договорился о переходе бразильского защитника "Торино" Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. В составе "Юве" бразилец заменит голландского защитника Маттейса де Лигта, который перешел в "Баварию". В борьбе за Бремера туринцы опередили "Интер", который предлагал за него 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Бремер был признан лучшим защитником Серии А. Он провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ювентус" готов заплатить крупную сумму за Пау Торреса. | https://dailysports.net