"Ювентус" отказался от выкупа Мораты

Фото: твиттер Мораты\Автор неизвестен

Испанский нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората, выступающий последние два сезона в "Ювентусе" на правах аренды, не будет выкуплен туринцами, сообщает Marca.

По информации источника, руководители итальянского гранда уже уведомили испанца о своем решении.

Отмечается, что в планы главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Мората также не входит, поэтому продолжение карьеры в мадридском клубе выглядит маловероятным.

Напомним, что у "Ювентуса" есть право выкупа испанца за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 35 матчах Серии А, в которых забил девять голов.

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