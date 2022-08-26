"Ювентус" отказался от трансфера Депая

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"Ювентус" отказался от трансфера Депая

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что клуб больше не стремится подписать форварда "Барселоны" Мемфиса Депая.

По его словам, клуб остановился на кандидатуре Аркадиуша Милика из "Марселя".

"Депай входил в список наших интересов, но мы выбрали Милика. Мы верим, что у него есть подходящие нам качества, и ожидаем от него голов.

Мы верим в него и в то, что с ним у нас все будет хорошо", – заявил Недвед.

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