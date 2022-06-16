"Ювентус" отказался от Мораты

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"Ювентус" отказался от Мораты

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората покинет туринский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб пытался выкупить трансфер форварда у "Атлетико" за 20 миллионов евро, но испанцев не устроила эта сумма. Таким образом, футболист вернется в мадридский клуб, с которым у него действует контракт до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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