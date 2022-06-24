"Ювентус" отказался от Ди Марии

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария не перейдет в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport/

По сведениям источника, руководство итальянского клуба отказалось от варианта с аргентинцем, так как он в течение месяца не ответил на предложение туринцев.

Ранее сообщалось, что Ди Мария не отвечает "Ювентусу", так как надеется перейти в "Барселону". Контракт хавбека с ПСЖ истекает в конце июня и он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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