"Ювентус" отказался от Ди Марии
Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария не перейдет в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport/
По сведениям источника, руководство итальянского клуба отказалось от варианта с аргентинцем, так как он в течение месяца не ответил на предложение туринцев.
Ранее сообщалось, что Ди Мария не отвечает "Ювентусу", так как надеется перейти в "Барселону". Контракт хавбека с ПСЖ истекает в конце июня и он станет свободным агентом.
В минувшем сезоне 34-летний Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17