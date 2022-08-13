"Ювентус" отдал защитника "Айнтрахту"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Защитник "Ювентуса" Лука Пеллегрини перешел в "Айнтрахт".

Немецкий клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Интересно, что в этот же день туринский клуб подписал вингера "Айнтрахта" Филипа Костича. Его трансфер обошелся туринцам в 12+3 млн евро.

Пеллегрини в прошлом сезоне провел в Серии А 18 игр и сделал одну голевую передачу.

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