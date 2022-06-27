"Ювентус" определил два варианта в качестве замены де Лигту

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"Ювентус" определил два варианта в качестве замены де Лигту

Фото: твиттер Габриэла Магальяэса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" приступил к поиску замены голландскому защитнику Маттейсу де Лигту и рассматривает два варианта, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали и бразильскому игроку оборону Габриэлу Магальяэсу

Ранее сообщалось, что на де Лигта нацелились "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а "Ювентус" оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 31-летнего Кулибали три забитых мяча и три голевые передачи в 34 поединках за "Наполи". 24-летний Габриэл провел 39 матчей и забил пять голов.

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