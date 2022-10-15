"Ювентус" одержал тяжелую победу в дерби
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Торино" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Душан Влахович.
"Ювентус", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 11 очками остался на 11-й позиции.
"Торино" – "Ювентус" - 0:1 (0:0)
Гол: Влахович, 74 - 0:1
"Торино": Милинкович-Савич, Айна (Синго, 79), Родригес, Джиджи (Зима, 79), Схюрс, Лазаро, Линетти (Карамо, 78), Миранчук, Лукич, Радонич (Пеллегри, 70), Влашич.
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин (Милик, 73), Влахович (Паредес, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17