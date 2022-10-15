"Ювентус" одержал тяжелую победу в дерби

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде обыграл "Торино" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Душан Влахович.

"Ювентус", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 11 очками остался на 11-й позиции.

"Торино" – "Ювентус" - 0:1 (0:0)

Гол: Влахович, 74 - 0:1

"Торино": Милинкович-Савич, Айна (Синго, 79), Родригес, Джиджи (Зима, 79), Схюрс, Лазаро, Линетти (Карамо, 78), Миранчук, Лукич, Радонич (Пеллегри, 70), Влашич.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин (Милик, 73), Влахович (Паредес, 90).