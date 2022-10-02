"Ювентус" одержал крупную победу в Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Болонью" со счетом 3:0.
Победу туринскому клубу принесли голы Филипа Костича, Душана Влаховича и Аркадиуша Милика.
"Ювентус", набрав 13 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 6 очками осталась на 17-й позиции.
"Ювентус" – "Болонья" - 3:0 (1:0)
Голы: Костич, 24 - 1:0, Влахович, 59 - 2:0, Милик, 62 - 3:0
"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Маккенни (Куадрадо, 60), Костич (Паредес, 60), Рабьо (Де Шильо, 77), Локателли (Миретти, 77), Милик (Кин, 81), Влахович.
"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Камбьязо, 61), Бонифаци, Соса, Ликояннис, Сориано (Фергюсон, 77), Схаутен (Эбишер, 77), Домингес (Медель, 61), Арнаутович, Сансоне (Виньято, 61), Орсолини.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17