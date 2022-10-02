"Ювентус" одержал крупную победу в Серии А

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"Ювентус" одержал крупную победу в Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле разгромил "Болонью" со счетом 3:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Филипа Костича, Душана Влаховича и Аркадиуша Милика.

"Ювентус", набрав 13 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 6 очками осталась на 17-й позиции.

"Ювентус" – "Болонья" - 3:0 (1:0)
Голы: Костич, 24 - 1:0, Влахович, 59 - 2:0, Милик, 62 - 3:0

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро, Маккенни (Куадрадо, 60), Костич (Паредес, 60), Рабьо (Де Шильо, 77), Локателли (Миретти, 77), Милик (Кин, 81), Влахович.

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Камбьязо, 61), Бонифаци, Соса, Ликояннис, Сориано (Фергюсон, 77), Схаутен (Эбишер, 77), Домингес (Медель, 61), Арнаутович, Сансоне (Виньято, 61), Орсолини.

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