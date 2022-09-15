"Ювентус" не уволит Аллегри: названа причина

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"Ювентус" не уволит Аллегри: названа причина

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" не может уволить главного тренера Массимилиано Аллегри по финансовым причинам, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб не готов разрывать контракт со специалистом, который получает зарплату в размере девяти миллионов евро в год, а его соглашение действует до лета 2025 года. Таким образом, в случае увольнения "Ювентусу" придется выплатить тренеру неустойку в размере почти 27 миллионов евро.

При этом "Ювентус" может поменять нескольких тренеров, которые занимаются физической подготовкой футболистов.

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