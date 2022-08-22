"Ювентус" не смог обыграть "Сампдорию"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии генуэзская "Сампдория" и туринский "Ювентус" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Ювентус", набрав четыре очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 1 очком поднялась на 16-ю позицию.

"Сампдория" – "Ювентус" - 0:0

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло (Мурру, 73), Лерис, Джуричич (Вильяр, 73), Ринкон (Верре, 68), Роналду Виейра (Депаоли, 78), Сабири, Капуто (Куальярелла, 78).

"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Ровелла, 85), Маккенни (Миретти, 62), Куадрадо (Кин, 77), Костич, Влахович.

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