"Ювентус" не смог обыграть "Сампдорию"
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии генуэзская "Сампдория" и туринский "Ювентус" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Ювентус", набрав четыре очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 1 очком поднялась на 16-ю позицию.
"Сампдория" – "Ювентус" - 0:0
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло (Мурру, 73), Лерис, Джуричич (Вильяр, 73), Ринкон (Верре, 68), Роналду Виейра (Депаоли, 78), Сабири, Капуто (Куальярелла, 78).
"Ювентус": Перин, Данило, Ругани, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Ровелла, 85), Маккенни (Миретти, 62), Куадрадо (Кин, 77), Костич, Влахович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17